حاكما عجمان ورأس الخيمة والشيوخ يعزون عبدالله أمين الشرفاء بوفاة زوجته

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، بوفاة المغفور لها زوجته، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص عزائهما ومواساتهما إلى آل الشرفاء، داعيين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ووجهاء وأعيان البلاد، وجموع المواطنين والمقيمين وكبار الشخصيات.
وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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