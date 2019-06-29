عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تنزانيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي معالي بالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات، من بينها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء شراكات تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا في المجالات كافة.

من جانبه، أكد معالي بالاماجامبا كابودي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يعود بالخير على شعبي البلدين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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