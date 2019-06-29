كريم تزود سياراتها بخدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" مجاناً

تستعد كريم، المنصة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط، إلى إطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" المجاني وغير المحدود في جميع سياراتها ابتداءً من منتصف يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخدمة نتيجة للشراكة بين شركة اتصالات، مشغل الاتصالات الإمارتية الرائدة، وسنابت ديجيتال، شركة تكنولوجيا الإعلام التي تقود عمليات التحول الرقمي، لتزويد الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" المجاني وغير المحدود لجميع ركاب كريم في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في منتصف يوليو المقبل في جميع مركبات كريم، مع اعتبار خصوصية الأمان بحيث لا يتم مشاركة أي معلومات عن مستخدمين تطبيق كريم، مع أي طرف ثالث. وتتميز الخدمة بسهولة الاتصال حيث يمكن للركاب اتباع التعليمات الواردة في مختلف الإعلانات والدخول إلى الخدمة عبر رقم الجوال واستخدام كلمة المرور الإلكترونية التي تعطى لمرة واحدة للمستخدمين الجدد للخدمة.

وسيتم تزويد خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" WiFi10X عبر مركز عمليات الشبكة العالي المستوى في شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال أديب سمارة، رئيس تطوير الأعمال في كريم: "يسر شركة كريم توقيع هذه الاتفاقية المميزة التي تعكس التزامنا بتقديم اتصالات آمنة وعالية السرعة لجميع ركاب كريم خلال رحلاتهم. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جعل كريم واحدة من المنصات الإلكترونية الأكثر أماناً وموثوقية في المنطقة".

من جانبه قال الدكتور محمد الكتيبي، المؤسس المشارك لمنصة سانبت ديجيتال: "يسرنا تقديم خدماتنا المميزة والراقية WiFi10X إلى شركة كريم. فهذه الخدمة WiFi10X تم ابتكارها وتصميمها من قبل سنابت ديجيتال وحصلت على الموافقات اللازمة وتبينها من قبل شركة اتصالات. ونهدف من وراء ذلك إلى تلبية توقعات العملاء عبر توفير خدمة إنترنت مجاني وعالي السرعة خلال رحلاتهم في سيارات كريم، وتقديم تجربة 10X التي تمنح العملاء بعداً آخر عند استخدامهم للإنترنت خلال تنقلاتهم في الإمارات العربية المتحدة".

وتوفر شركة اتصالات خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" في السيارات من خلال شبكة جوال حديثة عالية السرعة وخالية من أي عيوب، ومركز تحكم متطور وبوابات آمنة وموثوقة مخصصة لهذا الغرض، وبرمجة سحابية عالية لاستضافة المنصات الرقمية، وكذلك نموذج دعم للخدمات من البداية إلى النهاية يتميز بإدارة دقيقة.

وصرّح عصام محمود، نائب أول الرئيس في اتصالات SMB: "تأتي اتصالات في صدارة الشركات التي تقود مستقبل الخدمات الرقمية بهدف تمكين المجتمعات، ويسرنا دعم الابتكارات التي يقدمها رواد الأعمال والمبتدئين في مجال الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. وقد عملت اتصالات بشكل وثيق مع كريم وسنابت لضمان توفير خدمة ممتازة وتجربة ممتعة لعملاء كريم. ونحن ملتزمون بدعم رؤية كريم في الشرق الأوسط وإفريقيا ونتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة خصوصاً في مجال الفضاء الرقمي والاستفادة من القصوى من قدراتنا في هذا المجال".

ومع خدمة WiFi10X من سنابت، تصبح دبي المدينة الأولى في العالم التي تقدم – الصفحة الأولى من الإنترنت – وهي منصة رقمية فريدة ومبتكرة تتمتع بقدرات عالية على تحسين التواصل والتفاعل بين العلامات التجارية وتجار التجزئة ومزودي الخدمات والهيئات الحكومية مع المقيمين والزوار والسياح في بيئة مدينة ذكية، حيث تحول لحظات استخدام الواي فاي إلى تجارب ممتعة للعملاء والمستخدمين.