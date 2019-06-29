هواوي تنشر نتائج دراسة عالمية عن الملكية الفكرية وتحذر من مغبة إقحام السياسة فيها

خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم في مقرها العالمي بمدينة شنزن الصينية، كشفت هواوي النقاب عن نتائج دراسة عالمية أجرتها في مجال الملكية الفكرية، وأطلقت ورقة بيضاء تضمنت خلاصة الدراسة وأهم محاورها التي تركز على قضايا معاصرة ترتبط بالملكية الفكرية وعلاقتها بمستقبل الابتكار التكنولوجي. كما تسلط الدراسة الضوء على دور الابتكار المستدام في نجاح الأعمال وتحقيق القيم الاجتماعية الراقية؛ وتتطرق إلى موقف هواوي من استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها من قبل الأطراف الأخرى.

وفي معرض حديثه عن الدراسة ونشر نتائجها، حذر سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين بشركة هواوي الذي مثل الشركة في المؤتمر الصحفي من مغبة إقحام السياسة في الابتكار والملكية الفكرية، مؤكداً على أن الملكية الفكرية هي حجر الزاوية للابتكار ، وإقحام السياسة فيها يهدد تقدم مسيرة الابتكارات في جميع أنحاء العالم.

وقال سونج: "إذا استخدم السياسيون الملكية الفكرية كأداة سياسية، فسيدمرون الثقة في نظام حماية براءات الاختراع حول العالم. وإن عمدت بعض الحكومات إلى استهداف تجريد بعض الشركات من الملكية الفكرية بشكل انتقائي، فسوف تدمر بذلك الأسس التي يقوم عليها الابتكار العالمي ويخلخل الثقة بحماية حقوقها".

تتناول الورقة، والتي تحمل عنوان "احترام الملكية الفكرية وحمايتها: أساس الابتكار" تفاصيل ممارسات هواوي في مجال الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وإسهاماتها في كل منهما، وتتطرق لقضايا معاصرة تتعلق ببناء الثقة في مجال الملكية الفكرية وسبل التعاون وأطر العمل المشترك لضمان مواصلة العمل في هذا المجال وفق الأسس والقوانين والمواثيق الدولية الراعية للملكية الفكرية.

وتشير الورقة إلى أن الابتكار وحماية الملكية الفكرية يقعان في صميم نجاح هواوي على مدار أكثر من 30 عاماً. وقد تجسد ذلك من خلال نوعية وكم براءات الاختراع التي ىتم منحها للشركة، ففي نهاية عام 2018، حصدت هواوي 87.805 براءة اختراع، منها 11.152 براءة اختراع في أمريكا وحدها. ومنذ عام 2015، حصلت هواوي على أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي من إيرادات الترخيص.

وتذكر الدراسة أنه بعيداً عن تجميع براءات الاختراع الخاصة بها، دفعت هواوي أيضاً أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي كرسوم للتنفيذ القانوني للملكية الفكرية للشركات الأخرى، مع دفع ما يقرب من 80٪ من تلك الرسوم لشركات أمريكية.

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وقال سونج في حديثه للإعلام بأن الملكية الفكرية هي ملكية خاصة يحميها القانون، ويجب حل النزاعات من خلال المحاضر القانونية. وأضاف أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية لم تخلص أي محكمة من قبل إلى أن شركة هواوي متورطة في السرقة الجنائية للملكية الفكرية، وأنه لم تطلب أي محكمة أبداً من هواوي دفع تعويضات لهذا الغرض.

وأوضح سونج بأن مبدأ التعاون والاحترام الذي تتبعه شركة هواوي في مجال الملكية الفكرية يتجلى من خلال حقيقة بسيطة مفادها أن العديد من إنجازاتها التكنولوجية يتم دمجها في المعايير المفتوحة التي تحكم تقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس المتفق والمتعارف عليها دولياً. ونتيجة لذلك، على الرغم من أن بعض الدول لا تشتري المنتجات مباشرة من هواوي، إلا أنها لا تزال تستخدم براءات الاختراع الأساسية من هواوي وتشارك في فوائد التكنولوجيا التي توفرها هواوي للعالم، على حد قول سونج.

وتطرق سونج أيضاً إلى موقف هواوي من استخدام براءات الاختراع كأداة ضغط، مؤكداً أن الشركة لن تستخدم مجموعة براءات الاختراع الخاصة بها كسلاح. مؤكداً أنه بدلاً من ذلك، ستستمر هواوي بتبني موقف تعاوني منفتح وتتبع مبدأ "السلوك العادل والمعقول وغير التمييزي" والذي يعرف بـ “FRAND”، عند التعامل مع الأطراف المعنية في الصناعة بشأن ترخيص براءات الاختراع.

وأضاف سونج: "كما هو الحال دائماً، فإن هواوي مستعدة وراغبة في مشاركة تقنياتها مع العالم، وهذا يشمل تقنية الجيل الخامس، والشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين. ونحن على ثقة بأنه من خلال التعاون المنفتح والعمل المشترك يمكننا معاً دفع عجلة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو الأمام وتطوير التكنولوجيا للبشرية جمعاء".