قرقاش: الحضور السعودي المتألق في قمة العشرين لمصلحة العرب والمنطقة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن الحضور السعودي المتألق في قمة العشرين التي انطلقت الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية يدعم مصلحة العرب والمنطقة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الحضور السعودي المتألق في قمة 20 ودور الرياض المتنامي على الصعيد الدولي لمصلحة العرب والمنطقة، الروح الجديدة والمتجددة التي تشهدها السعودية مبشرة، ونرى في ازدهارها ازدهارنا وفي استقرارها استقرارنا".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعلن خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان، أن المملكة العربية السعودية ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام.

وأكد ولي العهد السعودي العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

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ورحب ولي العهد السعودي في ختام كلمته بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، معرباً عن تطلعه لاستضافتهم العام المقبل في الرياض.

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