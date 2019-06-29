بتوجيهات الشيخة فاطمة.. مبادرة إنسانية لجمع الألعاب لصالح أطفال اليمن

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنظيم مبادرة إنسانية لجمع الألعاب لصالح أطفال اليمن.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتحقق أهداف دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية المستدامة داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت الفلاسي في تصريح بمناسبة إطلاق هذه المبادرة الإنسانية أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قام بتنظيم مشروع لجمع الألعاب التي يتبرع بها الأطفال في دولة الإمارات من خلال وضع صندوق خشبي في مراكز التسوق بجميع أنحاء الإمارات.

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وأشارت الفلاسي، إلى أنه تم وضع صندوق جمع الألعاب في أبوظبي مول وبوابة الشرق وسيوضع الصندوق في مركزي تسوق مختلفين في كل أسبوع حيث سترسل الألعاب التي سيتم التبرع بها إلى الأطفال في اليمن.

ودعت في ختام تصريحها الأطفال إلى التبرع بالألعاب لإخوانهم أطفال اليمن، كما دعت أولياء أمور الأطفال لتشجيع أبنائهم على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية التي وجهت بها سمو أم الإمارات والتي تعد امتداداً لمبادراتها الإنسانية المتعددة التي نفذت في دولة الإمارات ودول العالم الأخرى.