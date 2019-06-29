" التزام لإدارة الأصول" تدشن أكاديمية تدريب في أبوظبي

أعلنت "مجموعة التزام لإدارة الأصول"، المزود الرائد لخدمات إدارة المرافق المتكاملة، والتي تتخذ أبوظبي مقراً لها، عن تدشين أكاديمية تدريب لموظفيها الذي يبلغ عددهم حوالي 2000 موظف بهدف توفير برامج تعليمية وورش عمل لتعزيز والمهارات ومستوى الأداء في مختلف الإدارات في المجموعة. وتكمن اهميّة الأكاديمية في كونها دعامة أساسية لتطوير خبرات الموظفين انسجاماً مع برنامج تحويل الأعمال "رؤية 21".

وستوفر الأكاديمية حزمة واسعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تعزيز المهارات القيادية والتواصل وخدمة العملاء والفنية التي ستتيح الفرصة للأفراد وفرق العمل بتطوير خبراتهم المهنية. ويؤكّد تدشين المركز التدريبي الجديد التزام الجموعة بتحويلها من شركة تركّز على نمو الأعمال إلى شركة تعطي الأولوية للعملاء انسجاماً مع رؤية 21.

وفي هذا الإطار قال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لـ"مجموعة التزام لإدارة الأصول": "نلتزم في المجموعة باستقطاب أهم المواهب المحلية والإقليمية والعالمية في إطار سعينا إلى تحقيق المزيد من النمو والارتقاء بمستوى سعادة عملائنا. أن متعاملينا يطلعون إلى الحصول على أفضل الحلول في مشاريعهم، وعليه نحن نحرص على الاستثمار في موظفينا وجعلها خبراء قطاع إدارة الأصول الذي نعمل به".

وأضاف روبرتس: "يعدّ التطوير المؤسسي بالنسبة لنا من أهم ركائز منذ إطلاق برنامج رؤية 21 التي تم إطلاقة في عام 2017. ونؤمن في المجموعة بأن تحقيق الاستدامة في نمو الأعمال هو قائم على التطوير المستمر لمهارات ومعارف موظفينا الأمر الذي سيعزز رضا العملاء والكفاءة التشغيلية للمجموعة. ويعكس تدشين الأكاديمية الجديدة التزامنا بتحقيق رؤيتنا ومساعدة موظفينا بتحسين خبراتهم المهنية. ونتطلع بأن تكون الأشهر والسنين القلية القادمة مرحلة جديدة من التقدّم والازدهار".

والجدير بالذكر، تمّ تصميم "أكاديمية التزام للتدريب " لتناسب جميع موظفي المجموعة بما فيهم المدارء والفريق المالي، ومركز الاتصال والموظفين الفنيين والإداريين والمنقذين والمشرفين ورؤساء الفرق. وتسعى الشركة باستمرار إلى تحقيق تأثير إيجابي على حياة وبيئة عمل المجتمعات والقطاع العام والشركات التي تعمل معها من خلال الابتكار.