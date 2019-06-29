شركة السيارات الأوروبية ترحب بكريستوفر ماكتيفن في منصبه كمدير لخدمة ما بعد البيع

رحّبت شركة السيارات الأوروبية، الوكيل الحصري لـ رولز-رويس موتور كارز في البحرين، بالسيد كريستوفر ماكتيفن في منصب مدير الخدمة.

تسلّم السيد ماكتيفن منصبه الجديد في البحرين في وقت سابق من هذا العام وهو معروفٌ بتفانيه في عمله ويتمتع بأكثر من 20 سنة من الخبرة في قطاع السيارات الفاخرة.

السيد ماكتيفن من أصل بريطاني وتحديداً من منطقة كارديف في ويلز، وقد بدأ مسيرته المهنية في قطاع السيارات في سنّ مبكرة بالعمل كمتدرّب في مجال القطع مع تويوتا وليكزس.

على مدار 16 عاماً، طور السيد ماكتيفن مهارات واسعة في مجال خدمة العملاء مع اكتساب المعرفة العملية واللوجستية لمتطلبات القطاع والعملاء.

عام 2015 انضمّ ماكتيفن إلى مجموعة BMW في منصب مدير خدمة ما بعد البيع حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على سير العمل وخدمات التصليح والصيانة.

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عام 2019، انتقل ماكتيفن إلى المنطقة للانضمام إلى شركة السيارات الأوروبية والعمل في الشركة ضمن القسم المخصص لعلامات رولز-رويس ومجموعة BMW وMINI وMotorrad.

ولا شكّ في أن خبرة ماكتيفن الواسعة في العمل عن كثب مع علامات تجارية متميزة في المملكة المتحدة والتعامل مع أعداد كبيرة من السيارات المتطورة تجعله الخيار الأمثل لقيادة الخطط المستقبلية الطموحة لشركة السيارات الأوروبية في البحرين.

وقد جاء تعيين ماكتيفن في إطار التزام شركة السيارات الأوروبية المستمر بتوظيف أفضل المواهب والخبرات في أهم المناصب في الشركة.