التركيبة الصحيحة لكل تجربة استحمام بفضل رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من...

إنغمس في بعدٍ جديدٍ للاستحمام– هذا ما يقدّمه رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي". فمن الآن وصاعداً ستصبح تجربة "الدفع، الدوران، الاستحمام" أكثر تعددية، حيث أصبحت التقنية الذكية جزءاً من خط تصميم آخر ناجح من "غروهي" – ألا وهو رشاش الاستحمام Euphoria المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي". يوفر التركيب الجديد المثبّت على السطح شكلاً نحيلاً جداً لوحدة التحكّم بنظام SmartControl إضافة لإمكانية تنظيم درجة الحرارة لتناسبك بفضل جهاز تنظيم الحرارة GROHTHERM.

مرح ثلاث مرات أكثر أثناء الاستحمام

يزخر رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي" بتقنيات وجودة تصنيع وفقاً لأعلى معايير الصناعة الألمانية التي يختصرها شعار الشركة "صنع في ألمانيا"، مع ميزة رشاشات استحمام رأسية متعددة النفاثات. ويتألّف محور نظام الاستحمام الذكي من وحدة التحكّم بتقنية الدفع والدوران المركبة في الأمام. كما توفّر الصور التوضيحية الفريدة المسمّاة EasyLogic من "غروهي" شرحاً للعمليات البديهية. وتتولّى المقابض عملية تعديل كمية المياه وفق مزاج الشخص، من حمام خفيف إلى انتعاش قوي.

كما يمكن اختيار أنواع الرش بمجرّد كبسة زر، فالزر الأول مثلاً يشغّل رشاش الاستحمام اليدوي من Euphoria أو مقبض Euphoria Cube مما يوفّر مرونة عالية تتيح توجيه المياه حيث تحتاجها تحديداً، بينما يوفّر الزر الوسطي القوة القسوى لنظام التحكّم الذكي SmartControl. وبفضل النسخة الجديدة من فوهة الرش ActiveRain، يمكن للمستخدم اختيار الرذاذ القوي الذي يدفق رغوة الشامبو أو الرذاذ المركّز الذي يساهم في التدليك لإزالة ضغوطات الحياة اليومية. أمّا الزر الثالث المزوّد بنمط الرش PureRain الرقيق فيقدّم تجربة استرخاء تام أثناء الاستحمام. وبعد توقيف تدفّف المياه، يقوم النظام تلقائياً بحفظ نمط التدفّق المختار حتى الاستحمام التالي.

وفضلاً عن رشاشات الاستحمام الرأسية من مجموعة Rainshower 310 من "غروهي" المزوّدة بتقنية SmartActive، يتوفّر رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي" برشاشات استحمام رأسية متعددة فوهات الرش Euphoria 260. ثلاثة أنماط رذاذ يمكن الاختيار بينها يدوياً باستخدام الزر المبتكر المثبت وسط لوحة رأس الرشاش للتحكّم بمعدل تدفق المياه: الرذاذ القوي، الرذاذ المنشّط المزوّد بتقنية SmartRain، والرذاذ الكامل الأشبه بمطر الصيف اللطيف الذي يمنحك شعوراً بالاسترخاء.

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وإليك ميزة إضافية: بفضل نظام QuickFix من "غروهي" يمكن إجراء تعديلات على حاملة رشاش الإستحمام العلوية لكلا الطرازين، مما يساهم في تفادي حفر ثقوب إضافية. كما يمكن أرجحة ذراع رشاش الإستحمام الرأسي 180 درجة. وبفضل تقنية CoolTouch من "غروهي"، لا ترتفع درجة حرارة سطح الكروم في وحدة التحكّم. كما يضمن جهاز تنظيم الحرارة GROHTERM SmartControl المزوّد بتقنية TurboStat من "غروهي" أعلى درجة من الدقة أثناء تنظيم درجة الحرارة.

تصميم بسيط- واضح ومريح

يتم تشغيل رشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي" المصمّم للتثبيت على السطح بواسطة وحدة تحكّم تستخدم تقنية الدفع والدوران ولا تحتاج للتفسير. ويتميّز بتصميمه النحيف البسيط مع أبعاد مدمجة. ينصح باستخدامه في الحمامات الصغيرة، فالعناصر المماثلة تقدم راحة أكبر وشعوراً أفضل. ومقارنة مع حلول أنظمة التحكّم SmartControl المثبّتة على السطح المتوفّرة حالياً، تعتبر هذه النسخة أنحف. سيعجب عشّاق التصاميم الأنيقة برشاش الاستحمام Euphoria الجديد المزوّد بنظام SmartControl من "غروهي: فرشاش الاستحمام الرأسي بقياس 310 ملم متوفر بتصميمين دائري ومربع. كما يمكن أن تنسجم هذه الرشاشات مع أي حمام عصري، بفضل لمستها اللماعة الطويلة الأمد من الكروم ضمن تقنية StarLight من "غروهي" ولونها الأبيض القمري الزجاجي من الأكريليك الأنيق. وفي الوقت عينه، يمكن لرف رشاش الاستحمام طراز EasyReach من "غروهي" أن يوفر حلول تخزين مناسبة للشامبو وغسول الجسم.