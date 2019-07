شنايدر إلكتريك تطلق سلسلة فعاليات Innovation Talk لشركات المرافق العامة في المنطقة

استضافت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة هذا الأسبوع مجموعة من نخبة المعنيين والمتخصصين في قطاع المرافق العامة ضمن أول حدثين من سلسلة: Innovation Talk: EcoStruxure Grid أقامتهما الشركة في دبي يوم 26 يونيو، وفي أبو ظبي يوم 26 يونيو.

وشارك في حضور الفعاليتين عدد من أهم شركاء شنايدر إلكتريك وعملائها في مجال المرافق العامة، وقدمت لهم الشركة خلالهما عرضًا لقدرات منصةEcoStruxure المصممة خصيصًا لإدارة الشبكات الكهربائية.

تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة كإحدى أكثر دول العالم تطبيقًا للتقنيات الذكية وتبنيًا للمبادرات المبتكرة والتزامًا بتحقيق الاستدامة. ونتيجة لدعم شركات المرافق العامة في الإمارات للمدن الذكية والشبكات الذكية، يتوقع أن يتضاعف سوق الشبكات الذكية في مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 1.7 مليار دولار بحلول العام 2026، وفق تقرير صدر حديثًا عن شركة TechSci Research.

الابتكار انطلاقًا من المستوى الأساسي

تبحث شركات إدارة المرافق العامة اليوم عن أفضل حلول التحول الرقمي المرنة المتدرجة التي تتمتع بقدرات قوية لتحسين أداء عملياتها والمساهمة في المحصلة بتعزيز اقتصاد المنطقة. ويتحقق هذا اليوم برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وإدارة الطلب بالاعتماد على رقمنة البنية التحتية وإدارة القوى العاملة والاستفادة من إنترنت الأشياء وضبط الأمن السيبراني. وتلبي منصة EcoStruxure للشبكات الكهربائية من شنايدر إلكتريك جميع هذه المتطلبات بتوفيره مجموعة شاملة من وحدات الحلول المتكاملة التي تقدم بنية تستفيد من تقنية إنترنت الأشياء وتتيح الحصول على تحليل فوري للبيانات مع إطار يحمي الشبكة الرقمية الجديدة.

ويوضح أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج وباكستان «أدى تقدم التحول الرقمي إلى جمع كمية ضخمة من البيانات وأسهم ذلك في تطوير حلول ذكية متصلة وآمنة في الوقت ذاته. ومواكبة لبرامج التطوير التي تنفذها دولة الإمارات والرؤى التي تتطلع إليها، تبحث شركات المرافق العامة عن أفضل الحلول الآمنة الموثوق بها لإدارة أصولها بكفاءة عالية وتحسين عملياتها. وأدت برامج تطبيق اللامركزية في مجال إنتاج الطاقة إلى ظهور ضرورة لإعادة هندسة بنية الشبكات الكهربائية، وها يأتي دور منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك التي تقدم الحل الأمثل للتحول الرقمي نحو مستقبل منخفض الكربون يدار بذكاء أعلى لكل من المرافق والمستهلكين على حد سواء.»

جلبت شنايدر إلكتريك إلى Innovation Talk: EcoStruxure Grid نماذج من أحدث منتجاتها الكهربائية، فعرضت مرحل الحماية Easergy P5، المصمم ليعمل في شبكات الجهد المتوسط، ويقدم أفضل مستويات السلامة والأمن والاعتمادية والقدرة على الاتصال به. ويوفر هذا الجهاز للمستخدمين إمكانية اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات بناء على البيانات والتحليلات التي يقدمها الجهاز، ما ينعكس على تحسين الأداء العام للشبكة ويعزز مستوى الاستدامة.

ويقول أحمد فطين، نائب الرئيس في شركة شنايدر إلكتريك لنظم الطاقة العنقودية في منطقة الخليج والباكستان «تريد شركات المرافق العامة الحصول على الأدوات التي تعينها على تحليل البيانات من أجل تحقيق كفاءة تشغيل أعلى بتكلفة منخفضة، وهذا بالضبط ما تقدمه منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك للشبكات الكهربائية. فعلى مستوى دولة الإمارات تمكّن التحليلات القوية التي توفرها هذه المنصة لشركات المرافق في الدولة مزايا تنافسية في سوق تواجه تحديات الانتقال والتحسين ما يقود نحو مستقبل أكثر استدامة. وبالفعل نجحت شركات المرافق العامة في تحويل أعمالها فعلًا من خلال امتلاكها الرؤية والصورة المطلوبة للعلامة التجارية ومجموعة المنتجات والخدمات التي تتوافق مع «نموذج الطاقة الجديد» وتتناغم مع احتياجات المستهلك الرقمي ليحظى بتجربة محسنة.»

نماذج محلية

من أهم نماذج نشر شنايدر إلكتريك لمنصة حلول EcoStruxure استخدامها الناجح في خفض استهلاك الطاقة في المناطق السكنية والصناعية في إطار برنامج ترشيد، الذي تنفذه دائرة الطاقة كجزء من خطتها الاستراتيجية التي أطلقتها في العام 2017 والتي تهدف إلى خفض استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2030.

وتقول سارة الفنيدي، مديرة التسويق لنظم الطاقة في شنايدر إلكتريك «تتبنى شنايدر إلكتريك الخطط الطموحة للمرافق العامة المحلية فتدعم تحولها الرقمي بتكاليف منخفضة. وتنجز ذلك بقيادة المبادرات التعليمية التي تتمحور حول تطوير الكفاءات المحلية من خلال تنفيذ برامج التدريب لدى عملائنا وشركائنا وفتح المجال أمامهم للوصول إلى تقنيات شنايدر إلكتريك وحلولها، وإضافة إلى ذلك، نعقد شراكات مع الجامعات المحلية في إطار مبادرة مسابقة Go Green in the City، التي وصلت إلى عامها التاسع، لنشجع على الابتكارات التي تسهم في صياغة مستقبل صناعاتنا وشركاتنا.»

وإضافة إلى ذلك تقدم شنايدر إلكتريك للجهات الحكومية والشركات في قطاعات الطاقة والبناء والنقل والمياه والطاقة الشمسية مجموعة متكاملة من الحلول المؤتمتة والخدمات الاستشارية.