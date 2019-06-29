الامارات | "كهرباء دبي" تكشف عن خطط لإنشاء 5 محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء دبي" تكشف عن خطط لإنشاء 5 محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة عن خططها لإنشاء 5 محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث القادمة، لتضاف إلى العدد الإجمالي للمحطات الحالية البالغ 22 محطة، فقد تم تدشين محطة واحدة خلال هذا العام وذلك ضمن باقة من المشروعات التطويرية الهادفة إلى تعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار درهم، وذلك انسجاماً مع استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الرامية إلى توسيع إمداداتها من الطاقة الكهربائية عبر دعم مشاريعها وخدماتها ومرافقها، بما يخدم أهدافها المستقبلية في رفع كفاءة واعتمادية بنيتها التحتية، والإسهام بفعالية في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده دبي.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، "تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسعى الهيئة لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة؛ من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وتأتي الخطط الطموحة لتعزز القدرة المركبة لإنتاج الطاقة لدى الهيئة، التي وصلت إلى 11,100 ميجاوات في العام 2019، في حين بلغ الطلب الذروي على الطاقة الكهربية 8507 ميجاوات لعام 2018، مقارنة مع 8232 ميجاوات عام 2017، أي بنسبة نمو قدرها 3.3%. وتمثل المحطات الخمسة جهد 400 كيلوفولت دفعة قوية لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وقد رصدنا استثمارات بقيمة 86 مليار درهم في قطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيكون له دور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الأخضر، وخلق ميزة تنافسية للدولة في مجال كفاءة الطاقة وتقنيات إنتاج الطاقة".

واختتم الطاير "تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 900,000 ألف متعامل، بلغت نسبة سعادتهم نحو 95% في عام 2018. وتشمل خطط الهيئة لزيادة قدرة شبكة نقل الطاقة جهد 132 كيلو فولت وذلك عن طريق زيادة محطات النقل الرئيسية جهد 132/11 كيلوفولت حيث يبلغ عددها حالياً 276محطة، وقد تم تدشين 18 محطة منها خلال هذا العام، وتعمل الهيئة حالياً على إنشاء 68 محطة خلال السنوات الثلاث القادمة، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليار درهم. ونراعي في إنشاء محطات نقل الطاقة مطابقة أعلى معايير الجودة والسلامة وتبني أحدث التقنيات المتطورة، بما يسهم في رفع اعتمادية وكفاءة العمل لتخدم خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، وتعزز جهود التنمية المستدامة في الإمارة".