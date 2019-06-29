الامارات | "صحة دبي" تعلن عن معايير جديدة لإدارة وأنشطة مراكز جراحة اليوم الواحد

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تعلن عن معايير جديدة لإدارة وأنشطة مراكز جراحة اليوم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت هيئة الصحة بدبي أعمال تحديث وتطوير معايير مراكز جراحة اليوم الواحد العاملة في دبي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والقواعد والأصول المعمول بها عالمياً، ويكفل في الوقت نفسه المناخ الصحي الأكثر مأمونية، والخدمات الطبية عالية الجودة، بما يحقق رضا المرضى وسعادة المتعاملين مع هذه المراكز والمترددين عليها.

أعلن ذلك المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتور مروان الملا الذي أوضح أن التحديث والتطوير طال أربعة مجالات رئيسة بالغة الأهمية فيما يتعلق بمراكز جراحة اليوم الواحد، وهي: المنشأة الصحية، والمهنيين الصحيين، والخدمات المقدمة، والتوثيق والتفتيش.

ونوه الدكتور الملا بأن هيئة الصحة بدبي، تنفذ مجموعة من المسارات التطويرية لرفع مستوى كفاءة المنشآت الصحية في دبي، وأن من بين هذه الإجراءات ما يلزم المنشآت بالحصول على الاعتمادات الدولية، التي تعزز من ثقة المتعاملين تجاه المستشفيات والمراكز والعيادات المتخصصة، وما توفره هذه المنشآت من خدمات نوعية.

وقال إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز اللوائح التنظيمية بشأن مراكز جراحة اليوم الواحد، لتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية في إمارة دبي، لافتاً إلى أن المراكز تقوم بدور فعال في تقليل العبء الواقع على المستشفيات، وأنه على الصعيد العالمي، فإن 70 ٪ من جميع العمليات الجراحية قد يتم إجراؤها في إطار "جراحة اليوم الواحد" بدلاً من "العمل الجراحي داخل المستشفيات ".ولذلك فإن المؤسسات الصحية العالمية ومن بينها هيئة الصحة بدبي، تعمل دائماً وبشكل متواصل على تطوير المعايير والنظم التي تحكم الممارسات الطبية.

وذكر الدكتور الملا أن قطاع التنظيم الصحي ومن خلال إدارة السياسات والمعايير الصحية التابعة له، أنهى تحديث معايير مراكز جراحة اليوم الواحد، فيما أوضح ذلك بالتفصيل، وقال: بالنسبة لم تم تحديثه وتطويره من معايير تخص المجال الأول (المنشأة الصحية)، فسيتم تصنيف تراخيص مراكز جراحة اليوم الواحد الى أربع فئات تخدير (A ,B ,C-M , C). وهذا يعني أن كل فئة من فئات مراكز جراحة اليوم الواحد ستكون مقيدة بدرجة تخدير معينة وأدوية تخدير محددة ونوع الخدمات والإجراءات المقدمة فيها.

وفي هذا الجانب أوضح أنه يمكن فقط لمراكز جراحة اليوم الواحد من الفئة C توفير خدمات التخدير العام. ولا يُسمح لجميع مراكز جراحة اليوم الواحد إلا بمعالجة المرضى الأصحاء أو المرضى الذين يعانون من أمراض بسيطة، بحيث أنه يجب عليهم وضع ترتيبات خاصة لكيفية نقل الحالات الطارئة تتوافق مع خدمات الإسعاف في دبي. كما يُطلب من جميع المهنيين الصحيين في مراكز جراحة اليوم الواحد توثيق اجراءات حالات الطوارئ لضمان إمكانية التطور للأفضل.

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هذا بالإضافة الى أنه لم يعد يُسمح لمراكز جراحة اليوم الواحد بإجراء تقييم ما قبل العمليات في مراكز مختلفة. على سبيل المثال، يجب إجراء جميع تقييمات ما قبل العمليات في نفس المركز، ويجب أن يحصل المرضى على فترة تهدئة قبل تاريخ الجراحة. علاوة على ذلك، قام قطاع التنظيم الصحي بتحديث قائمة الأدوية وأجهزة الطوارئ التي يجب أن تكون متوفرة لإدارة حالات الطوارئ قبل نقلها إلى المستشفيات. ويجب على مراكز جراحة اليوم الواحد تقديم دليل على صيانة جميع المعدات والأجهزة الطبية.

وفيما يتعلق بالمجال الثاني (المهنيين الصحيين)، أكد الدكتور الملا أنه يجب أن يكون جميع المهنيين الصحيين في مراكز جراحة اليوم الواحد استشاريًون أو أخصائيًون ويجب أن يكون هناك دائمًا طبيب تخدير أثناء الجراحة للمراكز ذوي الفئات B، CM، C. ويحتم على جميع الأطباء وأطباء التخدير (والممرضات) العاملين على الجراحة أن يكون لديهم تدريب عملي / شهادة إنعاش القلب المتقدم أو شهادة إنعاش القلب المتقدم للأطفال حسب نطاق الخدمات وتنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات في السنة للحفاظ على الكفاءة في مجال عملهم. وستخضع اجراءات تجديد تراخيص أطباء التخدير إلى تقديم شهادة سارية المفعول بهذا الصدد. وسيقوم قطاع التنظيم الصحي بتقديم خطة لإعادة تقييم كفاءة أطباء التخدير في المستقبل.

هذا بالإضافة الى تواجد المدير الطبي في مراكز جراحة اليوم الواحد لإصدار امتيازات سريرية وفقًا لنطاق الخدمات المقدمة ويشمل الامتياز السريري على سبيل المثال المستوى التدريبي للمهنيين، والكفاءة السريرية، والنتائج النهائية للعلاج وتقييم شكاوى المرضى.

وبالنسبة للمجال الثالث (الخدمات المقدمة)، فقد أفاد الدكتور مروان الملا بأن قطاع التنظيم الصحي قام بمراجعة قائمة العمليات الجراحية حسب نوع مراكز جراحة اليوم الواحد، وذلك للحد من التجاوزات وسوء الممارسة. وأكد أنه يتوجب من الفريق الجراحي بضرورة الالتزام بقائمة التحقق من سلامة الاجراء الجراحي قبل وبعد العملية الجراحية والتي تعد جزء من أفضل الممارسات الجراحية إضافة الى التقيد بمسار الرعاية الصحية المقدمة بمراكز جراحة اليوم الواحد.

أما المجال الرابع الذي خضع للتحديث والتطوير (التوثيق والتفتيش)، فقد أكد الدكتور الملا أنه تم إعداد قائمة تضم حوالي 20 مؤشرا رئيسيا لتقييم الأداء كل ثلاثة أشهر من قبل قطاع التنظيم الصحي. وستستخدم هذه البيانات لتقييم مخاطر مراكز جراحة اليوم الواحد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر إصدار انذارات أو اصدار نقاط سوداء على الترخيص المهني أو إلغاء ترخيص مهني أو إغلاق الخدمات الجراحية أو المركز بالكامل. هذا بالإضافة الى وضع خطة للتفتيش الدوري المتكرر الذي يشمل الزيارات خلال أيام الأسبوع وأيام العطل الرسمية على مدار الساعة معلنة أو مفاجأة، وذلك لضمان جودة خدمات مراكز جراحة اليوم الواحد ولضمان سلامة المرضى.