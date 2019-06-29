كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول سباق نصف ماراثون قريباً في مركز دبي المالي العالمي

التسجيل مفتوح الآن لأول نصف مارثون يجري في قلب مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وسيقام سباق نصف الماراثون خلال تحدي دبي للياقة البدنية الذي يستمر 30 يومًا، ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة 25 أكتوبر.

وبموافقة مجلس دبي الرياضي، ستبدأ هذه الدورة المقاسة للرابطة الدولية لألعاب القوى (IAAF) أمام مبنى البوابة وحول مركز دبي المالي العالمي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون أن يجذب الحدث الآلاف من المتسابقين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم.

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وقال خالد علي الأعور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في DSC: “مركز دبي المالي العالمي هو موطن لبعض المعالم الأكثر شهرة في دبي، وسيجذب نصف الماراثون في هذه المنطقة الحضرية الفخمة اهتمامًا كبيرًا بمجموعة من المتسابقين في الإمارات”.

وأضاف “لقد رأينا الآلاف منهم يصطفون لمناسبات مماثلة في دبي وفي جميع أنحاء البلاد، وسوف يجدون بالتأكيد بهذا الحدث فرصة جديدة للتنافس.”

The City Half Marathon مفتوح للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وما فوق وسيضم فئات سباق طولها 5 كيلومترات و 10 كيلومترات.

وقال دونال كيلاليا، مدير Promoseven Sports Marketing: “دبي محظوظة بما يكفي لرؤية وفرة من الأحداث الرياضية، لذلك كان التحدي هو خلق شيء جديد. تقدم الدورة التدريبية التي صممناها تجربة فريدة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى جاذبيتها للجمهور الدولي، ونحن على ثقة من أن هذا الحدث سيصبح عنصرًا رئيسيًا في تقويم دبي الرياضي “.