كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت استثمارات الإماراتيين في عقارات لندن؟

يعد الإماراتيون والسعوديون من بين أكبر المستثمرين الأجانب في العقارات الرئيسية في وسط لندن حتى الآن في عام 2019 ، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن نايت فرانك.

واحتل المستثمرون من الدولتين المرتبة السادسة والثامنة على التوالي، بعد الصينيين الذين تم اختيارهم كأفضل مشترين أجانب بنسبة 9.4 في المائة من المبيعات.

ووفقاً لـ Knight Frank، كان المستثمرون الإماراتيون وراء 3.4 بالمائة من مبيعات لندن بينما كان السعوديون مسؤولين عن 2 بالمائة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال التقرير إن المشترين الأمريكيين قفزوا إلى المركز الثاني في تصنيفات المشترين الدوليين في لندن بسبب مزيج من الاهتمام المتزايد بالاستثمار العالمي من المشترين الأمريكيين ذوي القيمة العالية وضعف الجنيه الاسترليني في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ويقال إن المشترين من المملكة العربية السعودية ينفقون في المتوسط ​​أكثر من ذلك على عقار في لندن (13.4 مليون جنيه إسترليني)، متقدمين على المستثمرين الأتراك (10.8 مليون جنيه إسترليني) والألمان (9.6 مليون جنيه إسترليني) والروس (9.1 مليون جنيه إسترليني).

وقال ليام بيلي ، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك: “في حين أن ضعيف الجنيه الاسترليني ساعد بلا شك في الارتفاع الأخير في الطلب من المشترين الذين يعتمدون على الدولار – كان الدافع الحقيقي هو قوة اقتصاد لندن خلال العامين الماضيين.”

وحدد التقرير أيضًا الهنود (4.7 بالمائة) وهونج كونج (4 بالمائة) والإيطاليين (2.7 بالمائة) وسنغافورة (1.3 بالمائة) والألمان (1.3 بالمائة) من بين أكبر المستثمرين الأجانب.