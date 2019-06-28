سعيد بن طحنون يحضر مبادرة التمكين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، مبادرة التمكين الريادي للشباب إحدى مبادرات عام التسامح في نادي ضباط الشرطة بالعين، وسط حضور حاشد من الفعاليات المجتمعية المختلفة.

وأشاد معاليه بالمبادرة وأهدافها، وقال: إنها مهمة لتحقيق التطلعات المرجوة منها في ظل التجاوب اللافت من الفئات المجتمعية مع القيم التي تعزز إعلاء شأن الشباب الطامح لخدمة الوطن.

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