سفير الدولة بجورجيا يشارك في اجتماع حول السياحة

تبليسي (وام) شارك عيسى عبدالله الباشه النعيمي، سفير الدولة لدى تبليسي في الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الجورجية، للاطلاع على تقييمات وخطط الحكومة الجورجية فيما يتعلق بالتحديات الحالية في قطاع السياحة. وتحدث السفير عن العلاقات السياحية المتنامية بين البلدين الصديقين، خاصة الأثر الإيجابي للمشاريع السياحية الإماراتية، بالإضافة إلى مساهمة الناقلات الوطنية في هذا المجال.

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