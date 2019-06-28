انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وقرغيزستان

بشكيك (وام) انطلقت في العاصمة القيرغيزية «بشكيك» أمس الجولة الثانية من أعمال لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة خارجية جمهورية قرغيزستان. وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بحضور محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزباكستان غير المقيم لدى قيرغيزستان، وخالد ناصر العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حين ترأس الجانب القيرغيزي نورلان عبدرحمانوف نائب وزير الخارجية بحضور تشينغيز إشيمبيكوف سفير قيرغيزستان لدى الدولة.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الراهنة، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها «التعاون الاقتصادي والإنساني والقانوني ومكافحة الإرهاب».

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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