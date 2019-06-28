اجتماع الفريق التنسيقي لغرف العمليات في "الداخلية"

الشارقة (الاتحاد) ترأس العقيد الركن ناصر راشد المعلا، رئيس الفريق التنسيقي لغرف العمليات بوزارة الداخلية، اجتماعاً لفريق عمل تطوير غرف العمليات، الذي عقد بمعهد تدريب شرطة الشارقة، بحضور أعضاء من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات، والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة الأمور التنسيقية لغرف العمليات بالقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنظمة إدارة البلاغ وفق أفضل الممارسات التي يتم تطبيقها لتقليل زمن الاستجابة، للوصول إلى المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدلات سرعة الاستجابة.

وأكد المعلا أن منهجية الأداء ووضوح المفاهيم يضمن دقة المعلومات التي ترتكز عليها الخطط والتطبيقات التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل مما يعزز تخفيض زمن الاستجابة.

وفي ختام الاجتماع، وجه العقيد الركن ناصر راشد المعلا رئيس الفريق التنسيقي لغرف العمليات بوزارة الداخلية، الشكر لأعضاء فرق العمل كافة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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