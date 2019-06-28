المري يطلع على خارطة "استشراف العمل الأمني"

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف مستقبلها، استعداداً لمئوية الإمارات 2071، جاء ذلك، خلال اطلاعه على «خارطة الطريق لاستشراف المستقبل في العمل الأمني» التي أطلقها مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور العميد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والرائد الدكتور عبدالرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وقدم العميد عبدالله بن سلطان نبذة للحضور حول المنهجية العملية لاستشراف المستقبل في العمل الأمني، والتي يتم من خلالها وضع الإطار العام لتنظيم عملية الاستشراف في المؤسسات الأمنية.

وبدوره، أوضح المقدم حمدان الغسية، أن خارطة الطريق لاستشراف المستقبل في العمل الأمني تتضمن ثلاث مراحل مختلفة، وهي المدخلات مروراً بالاستشراف ختاماً بالنتائج والمخرجات، حيث يتم من خلالها الانتقال من التفكير الاستراتيجي إلى الاستشراف الاستراتيجي.