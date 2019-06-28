"التصوير ثلاثي الأبعاد في مسرح الجريمة" بدبي

دبي (الاتحاد) نظمت إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، ورشة عمل لتطبيقات جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد في مسرح الجريمة، لأكثر من 70 مشاركاً من الخبراء العاملين في الأدلة الجنائية بشرطة دبي، ومن شرطة عجمان، وطلاب متخصصين بدراسة العلوم الجنائية من جامعات الدولة.

وقال العميد خبير أول أحمد المهيري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تعمل على تطوير العاملين فيها بشكل مستمر، عبر البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات التي تنمي من معارفهم ومهاراتهم، وتعرفهم على أحدث الأجهزة والتقنيات

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