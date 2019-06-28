"شرطة أبوظبي" توعي الجمهور بمخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي فعاليات توعية للجمهور في مركز العين مول التجاري ضمن احتفاليتها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات» وذلك بمشاركة عدد من الإدارات الشرطية وجهات محلية في العين.

وشارك قسم الطوارئ والسلامة العامة في منطقة العين بتقديم إرشادات حول كيفية التعامل في حالات الطوارئ وتوعية الأهالي بأهمية مراقبة أبنائهم، كما قدم الدكتور إبراهيم القطاونة أستاذ العلم الجنائي المشارك بكلية القانون جامعة العين محاضرة عن مخاطر المخدرات وأهمية توعية شرائح المجتمع حول هذه الآفة.

وافتتح المقدم سيف حسن المنصوري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي المعرض التوعوي عن مخاطر المخدرات بحضور المقدم بهيان حمد العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع.

ويشارك في المعرض مديرية شرطة منطقة العين، مراكز إدارة الدعم الاجتماعي، والعلاقات العامة، وقسم مكافحة المخدرات، وإدارات أخرى.

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