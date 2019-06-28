ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الشرقية أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وذكر المركز في نشرته أمس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية/‏ 18 - 28 كم/‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج بوجه عام، منوهاً إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج بوجه عام.

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