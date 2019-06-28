خليفة السويدي وسعيد بن محمد وسعيد بن حمدان وسعيد بن طحنون يحضرون أفراح العتيبة

العين (وام) حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جمعة محمد العتيبة بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة عبدالله جمعة محمد العتيبة.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين- الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المهنئين. تخللت الحفل مشاركة الفرق الشعبية والتراثية.

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