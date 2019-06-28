وفد شرطة عجمان يبحث التعاون مع الملحقية الشرطية بأستراليا

عجمان (وام) زار وفد القيادة العامة لشرطة عجمان الملحقية الشرطية لوزارة الداخلية في أستراليا برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه عدد من الضباط والخبراء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين.

وكان في استقبال الوفد المقدم ماجد العامري رئيس الملحقية الشرطية، والرائد عبدالعزيز الجنيبي مساعد الملحق الشرطي، رحبوا خلالها بزيارة وفد شرطة عجمان للملحقية،.

واطلع الوفد خلال زيارته للملحقية الشرطية على المهام التي تقوم بها الملحقية في متابعة أمور الطلبة المبتعثين من وزارة الداخلية والدورات المشتركة، وناقش الوفد سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

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