"شرطة العاصمة" توزع المياه والعصائر على العمال

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرة «برّد عليهم» الإنسانية في إطار المسؤولية المجتمعية، وتضمنت تقديم المياه والعصائر إلى العمال المنتشرين في المواقع الإنشائية الخارجية بأبوظبي.

وأوضح العقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن العمال، وإسعادهم وتعزيز قيم العمل الخيري والإنساني، وإبراز دور شرطة أبوظبي في تعزيز هذه الخدمة الإنسانية للفئة العمالية من المجتمع، وحماية العمال من آثار العطش السلبية وقت العمل في الظهيرة تحت أشعة الشمس.

وأكد اهتمام المديرية بالقيم الإنسانية النبيلة، وسعيها المستمر للتواصل مع كل شرائح المجتمع، وتعزيز التراحم والتكافل، وبناء جسور التعاون والشراكة.

وأشار إلى أن العمال من الفئات المساندة في المجتمع وتحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي فهم شركاء في مسيرة التطوير التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.

وعبر العمال عن سعادتهم واعتزازهم بالدور الرائد لرجال الشرطة في مساندتهم ودعمهم دائماً في مختلف الظروف، مؤكدين أن المبادرة الإنسانية تركت أثراً في نفوسهم، ورفعت معنوياتهم نحو الأعمال الرائدة التي ينفذونها في خدمة المجتمع.

وحضر الفعالية، العقيد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية شرطة العاصمة للشؤون الإدارية، والمقدم طارش محمد الكعبي، مدير مركز شرطة الروضة، وعدد من الضباط.