"بركتنا في دارنا" في تنمية المجتمع بدبي

دبي ( الاتحاد) نظمت وزارة تنمية المجتمع فعالية «بركتنا في دارنا»، والتي استضافها مركز التنمية الاجتماعية بدبي التابع للوزارة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ونادي «ذخر» الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، وشركة «زهايمر» للشيخوخة، وذلك بحضور 60 من كبار المواطنين والمشرفين وذوي الصلة بشؤون كبار المواطنين.

وتهدف فعالية «بركتنا في دارنا» إلى تعزيزأهداف ومحاور ومبادرات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لسياسة كبار المواطنين في: التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع. فيما تتمحور السياسة حول 7 أركان أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

تضمنت الفعالية عدداً من الفقرات المتنوعة الترفيهية والتوعوية.

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