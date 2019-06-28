حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالله الشرفاء

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى سعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، في وفاة المغفور لها زوجته، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن حميد النعيمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "الخليج للصناعات الدوائية" (جلفار)، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد حميد الطاير، وسعادة طارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير التشريفات بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.