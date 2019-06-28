قرقاش: موقف تيليرسون المبكر والمحدد أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن فشل جهود الوزير السابق ريكس تيليرسون في التعامل مع أزمة قطر، يعود إلى تطلعه إلى حل سريع لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي".

وأضاف معاليه في تغريدة ثانية: "تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفي بها الدوحة".

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