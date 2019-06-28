افتتاح معرض ستايلش خليجي ٢ في فيستفال سيتي مول



افتتح معرض ستايلش خليجي 2 في دبي فيستيفل سيتي مول بحضور سعادة المهندسة فريدة عبدالله قمبر والاستاذة الريم مبارك العامري منسقة العلاقات العامة في مكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد ال نهيان .وبحضور نخبة من النجوم الممثلين الاماراتيين وتم تنظيم المعرض من شركة روعة الفخامة لتظيم وادارة المعارض والفعاليات من المخرج التلفزيوني فارس الامير . مدة المعرض ١٠ ايام من تاريخ ٢٧ . ٦ . ٢٠١٩

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