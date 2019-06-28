مؤسسة أركاديا للتعليم توقّع شراكة جديدة مع أكاديمية أمريكية

أعلنت مؤسسة "أركاديا للتعليم" عقدها شراكة مهمة مع "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل" (SCH)، وهي إحدى أبرز مؤسسات التعليم الأمريكية الخاصة، وذلك لتقديم برنامج الأكاديمية الرائد في ريادة الأعمال ضمن المنهاج الدراسي الخاص في "مدرسة أركاديا الثانوية" بدبي.

ويعد "مركز القيادة الريادية" أحد أبرز برامج ’أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل‘، ويلتزم بتطوير عقلية ومهارات تركز على ريادة الأعمال لدى كافة الطلاب على امتداد أعوامهم الدراسية، ولترسيخ هذا المنهجية، تقوم الأكاديمية بدمج البرنامج ضمن كافة صفوف المدرسة وإدراج المنهج الدراسي في جداول الطلاب.

وفي معرض تعليقه على الشراكة الجديدة، قال إد جلاسمان، المدير التنفيذي لـبرنامج "مركز القيادة الريادية" لدى "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل": "أمضت الهيئة التدريسية سنوات عديدة في صياغة وتطوير سلسلة من الدروس من شأنها تقديم مفاهيم متميزة والتأثير ايجاباً في عقلية الطلاب كافة".

وأضاف جلاسمان: "تم إعداد برنامج أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل، مع طاقم تدريسي خبير يضم معلمين متميزين ومتعاونين للغاية، وتتضمن الأكاديمية 10 معلّمين مسؤولين عن شرح دروس البرنامج الذي يشمل البرمجة وتطوير التطبيقات والتصميم والتصنيع والنشر الرقمي والإلكترونيات والمعالجات الدقيقة، كما يتضمن المركز مجلساً استشارياً ومجموعة خبراء مرشدين من قطاعات العمل المختلفة والذين يعملون عن قرب مع الطلاب".

ومن جهته قال نافين فالراني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أركاديا للتعليم" : لقد لفت انتباهي المنهج الدراسي للأكاديمية عندما زرت موقع برنامج "مركز القيادة الريادية"، وهو حقيقة مركز للإبداع وابتكار الحلول، وبمجرد دخولي المركز، أدركتُ أهمية تعاون "أركاديا للتعليم" مع "مركز القيادة الريادية" " لتقديم هذا البرنامج الهام في دبي".

هذا وتعتبر "مدرسة أركاديا الثانوية" امتداداً لـ "مدرسة أركاديا التحضيرية"، المدرسة الابتدائية المستقلة في دبي، والتي نمت لتشمل ما يزيد عن 500 طالب في ثلاثة صفوف دراسية خلال فترة قصيرة، ويستند نموذج التعليم في المدرسة إلى المنهاج الدراسي الوطني في إنجلترا، ويحمل تقدير "مدرسة أبل المميزة"، كما توفر المدرسة لطلابها برنامج "إدارة الأعمال للصغار" و التعليم باستخدام الروبوتات.

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وتنفيذاً لخطتها التوسعية، ستفتتح مؤسسة "أركاديا للتعليم" خلال الأشهر القادمة مدرستها الثانوية، حيث ستضيف الصف الدراسي السابع وتفتتح الصفوف التالية عاماً بعد عام، وسيساهم تقديم البرنامج المتطور لـ "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل" في تعزيز مكانة "أركاديا للتعليم" في مشهد التعليم بالمنطقة.

إعداد رواد أعمال المستقبل

هذا ويهتم برنامج "مركز القيادة الريادية" بتطوير الصفات الأربع الأبرز والتي تشكل العقلية الأساسية في قطاع ريادة الأعمال، وهي اغتنام الفرص، وابتكار الحلول للتحديات، والمرونة والقدرة على التصرف خلال الأزمات، وسيخوض الطلاب متحلّين بهذه السمات تحدياتٍ مثيرة للاهتمام تحاكي تطلعاتهم وشغفهم، ليتمتعوا بميزات تنافسية قوية عند تخرجهم.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال جراهام بيل، مدير "مدرسة أركاديا الثانوية": "تضع "أركاديا للتعليم" ريادة الأعمال على رأس قائمة أولوياتها، ونثق بأن هذه الشراكة مع "مركز القيادة الريادية" سيساهم في تطوير مناهجنا الدراسية لتقديم مستويات استثنائية في مدرستنا الثانوية، ولطالما تمحور سعي "أركاديا للتعليم" حول الارتقاء بالخدمات إلى مستوى طموحات الطلاب، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستوفر للطلاب جميع الخبرات الأساسية التي ستتيح لهم تحقيق أحلامهم في كافة قطاعات العمل".

وتتضمن خطة الشراكة بين "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل" و"أركاديا للتعليم" كتيّبات إرشادية للمنهاج الدراسي وتوصيفات لفريق العمل، فضلاً عن المعدات اللازمة لتطبيق البرنامج، وخدمات التطوير المهني للطاقم التدريسي في "مركز القيادة الريادية"، حيث سيزور دبي ثلاثة خبراء من "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل" خلال فصل الصيف لتقديم ورشة عمل في مجال خبراتهم لمجموعة صغيرة من المعلمين في "أركاديا"، قبل أن تطرح "أركاديا للتعليم" المنهاج الدراسي الخاص بـ "مركز القيادة الريادية" في سبتمبر لطلاب الصف السابع.

وبدوره، قال ستيف دروجان، مدير المدرسة لدى "أكاديمية سبرينج سايد تشيستنات هيل": "يوفر "مركز القيادة الريادية" تعليماً تطبيقياً هادفاً لكافة الطلاب، وتؤكد هذه الشراكة على جوهر عقلية ريادة الأعمال التي نُعلّمها للطلاب يومياً، والتي ترتكز، بالمرتبة الأولى، على تحديد الفرص واغتنامها، وأتطلع قدماً إلى نتائج هذه الشراكة التي ستساهم في تعزيز أعمال المدرسة وتدفعنا للمواظبة على وضع برنامجٍ استثنائي يعود بالنفع على طلاب مدرستنا وطلاب "مدرسة أركاديا الثانوية" في دبي".