كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 130 مليون درهم

فيلا Aurum في نخلة جميرا هي حلم معماري يمتد على مساحة أكثر من 1300 متر مربع ومناظر بانورامية لأفق دبي، ويصل سعرها إلى 130 مليون درهم.

وتقع Villa Aurum على طرف M. Frond وتنتمي إلى مجموعة من خمسة مشاريع فاخرة من M. State.

وتضم الفيلا 6 غرف نوم وتمتد على مساحة 1.342.50 متر مربع بحسب موقع harpersbazaararabia.

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وتضم الفيلا سينما داخلية وسبا وصالة رياضية، وتم تصميم المنزل من ثلاثة طوابق مع عقلية أنيقة وبسيطة ومزينة بألوان محايدة ومواد ذات جودة عالية.

ومن خلال النوافذ الزجاجية العالية التي تحل محل الجدران المعتمة التقليدية، يمكن رؤية حمام السباحة الكبير وأفق المدينة.