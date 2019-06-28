كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يفضل الأوروبيون البقاء في الإمارات هذا الصيف؟

ربما يكون المقيمون الأوروبيون في الإمارات في وضع أفضل هنا هذا الصيف بعد موجة الحر التي شهدتها جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع.

ولدى سؤالهم من قبل صحيفة غلف نيوز قال الكثير من الأوروبيون إن من المحتمل أن يختاروا البقاء في الإمارات بالنظر إلى موجة الحر في بلدانهم، لأن البنية التحتية الأوروبية ليست معتادة على التعامل مع الحرارة كما هو الحال في دبي.

ويفكر الإيطالي إيفانو إيانيلي بالعودة إلى روما، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة، أي بفارق درجة واحدة أو درجتين عن دبي “روما ليست مصممة للتعامل مع هذه الحرارة. ولولا رغبة ابني برؤية جدته، فأنا أفضل أن أكون هنا في دبي خلال هذه الحرارة، لأن هناك تكييف هواء أفضل”.

الوافدة الإسبانية جيما ألاريبا تقول: “سأذهب إلى برشلونة الأسبوع المقبل. لقد زرت أوروبا خلال موجة حارة من قبل وكان الأمر يشبه دبي باستثناء أن أسبانيا ليست مجهزة للحرارة لأنه لا يوجد تكييف هواء. أيضًا لأنه لا يمكنك دائمًا القيادة في كل مكان كما هو الحال في دبي، ويصبح استخدام وسائل النقل العامة في أوروبا أمرًا صعبًا للغاية. وأضافت: “هذا لا يغير خططي لأنني ما زلت أرغب حقًا في رؤية الأصدقاء والعائلة”.

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المغتربة الروسية مريم علي ضد العودة إلى أوروبا تقول “لا أخطط للذهاب إلى أوروبا هذا الصيف. ولكن لو كنت أريد لذلك فموجة الحر تجعلني ألغي خططي. وأفضل أن أكون هنا خلال موجة الحر لأن دبي فيها تكييف هواء في كل مكان”.

لكن آخرين ما زالوا يعتقدون أن أوروبا وسط موجة الحر ما زالت مريحة أكثر من صحراء دبي. وقالت الوافدة الفرنسية آن كابانيل: “موجة الحر لا تؤثر على خططي، سأعود إلى المنزل الأسبوع المقبل. في الصباح والليل يكون الطقس أفضل بكثير في أوروبا لأنه ليس رطبًا”.