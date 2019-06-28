كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أرشيف الخليج مجاناً على الإنترنت في الإمارات

عندما يفكر الناس في دولة الإمارات، فإن الصور التي تتبادر إلى الذهن في كثير من الأحيان هي المآثر المثيرة للإعجاب في البلاد من الهندسة المعمارية الحديثة والتحديث السريع والتطوير التكنولوجي.

يوفر أرشيف الخليج العربي الرقمي – وهو مشروع رقمنة جديد رئيسي بين الإمارات والمملكة المتحدة – نظرة رائعة على المراحل الأولى من هذا التحول. ويقدم تفاصيل عن مشاريع محددة تم تنفيذها، والمصالح السياسية التي تكمن وراء العديد من هذه الخطط، وردود الفعل المحلية على التغييرات التي حدثت.

من البرقيات السياسية إلى السجلات النادرة والصور وخطط المشاريع، يمكن لزوار أرشيف الخليج العربي الرقمي الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق حول تاريخ دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

السجلات، التي كانت متاحة فقط للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في البحث من خلال صناديق الملفات الملطخة وفي غرف القراءة في الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة في لندن، متاحة الآن مجانًا عبر الإنترنت لأي شخص لمراجعتها وتنزيلها، بحسب غلف نيوز.

Advertisements

وقال الدكتور عبد الله محمد الريسي، المدير العام للمحفوظات الوطنية لدولة الإمارات إن البوابة الإلكترونية ثنائية اللغة تحتوي على كنز يضم مئات الآلاف من السجلات التي لا تقدر بثمن، والتي تمتد على مدار قرنين من الزمن، وتوثيق الأحداث والشخصيات التي شكلت المنطقة. معظمها عبارة عن سجلات نصية وتأتي من ملفات وزارة الخارجية البريطانية عن الخليج العربي لكن الصور ولقطات الفيديو من الإمارات متوفرة أيضًا.

وأضاف الدكتور الريسي إن هناك العديد من الملفات التي توثق العدد من الأحداث والأنشطة، وتقدم تفاصيل عن مجموعة واسعة من المشاريع التي تم اقتراحها، وكذلك سجلات التمويل التي ساهمت في إنجاز العمل.

يمكن زيارة موقع الأرشيف من هنا: www.agda.ae