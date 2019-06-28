"البنية التحتية" تطلق المنصة الإلكترونية والدليل الموحد لاستخراج شهادات المشاريع

علي الهنوري (دبي)

أطلق معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية والإسكان، التي تتضمن 27 جهة حكومة ومحلية واتحادية تهدف إلى تقليص فترة الإجراءات من عدة شهور إلى 14 يوماً، وفق منظومة اتحادية.

جاء ذلك خلال الإطلاق الذي جرى أمس في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، بحضور المهندس حسن المنصوري وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين، والمديرين العامين للجهات الحكومية و ممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وقال بلحيف النعيمي في تصريح لـ«الاتحاد» إن هذا اليوم يُعد إنجازاً اتحادياً جديداً في منظومة العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية والجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية التي تعمل وفق المنظومة العمل المؤسسي في ما يتعلق في تسهيل الإجراءات بين الجهات الاتحادية والمحلية في أخذ الموافقات وتصاريح العمل في أقل فترة زمنية.

ولفت معاليه إلى أن المنظومة أو المنصة الإلكترونية التي سيتم من خلالها تخليص المعاملات والإجراءات سوف تقلل من الإجراءات والموافقات الورقية وتحفز الشركات والقطاع الخاص، وتمكن من معرفة الفترة الزمنية بالتحديد في بدء مشاريعهم المستقبلية.

وشهد معاليه صباح أمس توقيع 27 مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص (الجهات المعنية بأصول المرافق والبُنى التحتية) لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية.

نقلة للعمل الحكومي

وأكد معالي النعيمي، أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية والدليل الموحد دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في تطوير العمل الحكومي، ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية، يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام تمكنهم من الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وقال: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية بالغة لقطاع البنية التحتية بصفته أحد أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة بمختلف محاورها، ولدوره في تحقيق سعادة المجتمع والاستقرار الأسري لمواطني الدولة، ومجتمع الإمارات».

وأضاف : «إن إطلاقنا لهذه المنصة الموحدة يأتي ضمن الخطوات التي نتخذها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الانتقال إلى الحكومة الذكية، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى تسهيل حياة الناس وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بمنتهى السهولة وفي أي وقت لتحقيق مزيد من الراحة والسعادة للمتعاملين، وبما يتوافق مع متطلباتهم، وتوفير كثيراً من الوقت والجهد على المتعاملين.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب القطاع الخاص، لتسريع الخطوات الرامية إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة في مجال عملها، الأمر الذي يحقق توجه دولة الإمارات بأن تكــون ضمـن الأفـضل عالمـياً بحــلـول العام 2021، وصـــولاً إلى مئـوية الإمـــــارات 2071.

ولفت إلى أهمية تحدي المسرعات الحكومية في تعزيز مؤشري جودة الطرق ونسبة المواطنين الحاصلين على مسكن، اللذين توليهما الوزارة أهمية قصوى، إلى جانب مؤشـر زمن حصـول المواطـن على دعم سكـني، الأمر الذي استدعى التركيز على المبادرة التي تستجيب لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والمرتبطة بشكل وثيق بمنظومة عمل الوزارة وخطتها الاستراتيجية المنبثقة من توجه الدولة واستراتيجيتها.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على وضع التحديات على طاولة النقاش بحضور كافة الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق مؤشرات البنية التحتية بصورة تضمن كفاءة الأداء وفاعليته لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تعزيز منظومة العلاقة المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين.

إنجاز المشاريع بكفاءة

استعرض المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع أبرز التحديات والحلول المتعلقة بآلية استخراج شهادات عدم الممانعة للمشروع، والذي يعتبر من المدخلات الرئيسية لمرحلة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع البنية التحتية (إسكان المواطنين، الطرق، المباني الحكومية)، الأمر الذي يساهم في أنجاز المشاريع وفق المدد الزمنية المقررة، وبالموازنات المرصودة.

وتطرق الوهابي إلى أبرز التحديات التي تعترض إصدار شهادات عدم الممانعة للمشاريع، وتأثيرها على مختلف مراحل المشروع، التي تتمثل في تعدد الجهات التي تصدر الشهادات للمشروع الواحد، وعدم كفاية فترة صلاحية شهادة عدم الممانعة إلى حين ترسية العقد على المقاول، فضلاً عن اختلاف المواصفات بين إمارة وأخرى.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع : «نعمل في وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع شركائنا على تحويل الأفكار والمبادرات إلى خطط وبرامج عمل تحقق أفضل النتائج، وتقود إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، في تعزيز موقع الدولة الريادي عالمياً».

ويهدف الدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية والإسكان إلى توحيد إطــار حوكمــة الإجراءات والوثائق المتعلقة باستخراج شهادات عدم الممانعة، حيـث يشـمل قائمـة بالوثائق المطلوبة والمدد الزمنية، بحيث تشكل مرجعاً متكاملاً لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ويسعى تحدي «توحيد إجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية في الدولة» الذي شاركت فيه 27 جهة اتحادية ومحلية وخاصة إلى تعزيز التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية المقدمة لخدمات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات، والقطاع الخاص، وإلى خفض المدة الزمنية لإجراءات إصدار شهادات عدم الممانعة لمدة لا تتجاوز 14 يوم عمل، الأمر الذي يساهم في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وبناء المنظومة الرقمية.

وتم خلال أعمال فريق المسرعات الحكومية التي استمرت 100 يوم برئاسة وزارة تطوير البنية التحتية، تشكيل ثلاثة فرق فرعية داعمة للمسرع الرئيسي، وهي فريق «إصدار دليل استحصال شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية»، وفريق «المنصة الرقمية الموحدة لاستحصال شهادات عدم الممانعة»، إضافة إلى «فريق «اتفاقيات مستوى الخدمة».

آلية عمل تحاكي المستقبل

تعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وتعمل المسرعات في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية، وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة.