الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة العراقية بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم، إن "دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية لها التزاماً بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.

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وفي ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.