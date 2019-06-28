"تنوع الثقافات".. عنوان منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

دبي (الاتحاد) دعت اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المشاركة في المنتدى بدورته السادسة، التي تحمل شعار (تنوّع الثقافات)، وتنطلق فعالياتها من 7 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

وأكّد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات رئيس اللجنة العليا المنظّمة للمنتدى، أن الدورة السادسة ستنطلق فعالياتها من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).

وفتح باب التسجيل في المنتدى في الأول من مايو الماضي من خلال الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، أن الدورة السادسة للمنتدى ستناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما تسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، واستعراض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة.

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