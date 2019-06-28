سيف بن زايد يحضر أفراح العوامر في العين

العين (وام) حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحفل الذي أقامه سهيل حمد مضحية العامري بقاعة زاخر للاحتفالات في العين بمناسبة زفاف نجله «حمد» إلى كريمة سالم حمد العضيلي العامري.

رافق سموه خلال الحفل الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان.

حضر الحفل الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان قبيلة العوامر وحشد كبير من المدعوين.

تخللت المناسبة مشاركة الفرق الشعبية بأهازيجها.

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