سجن زوجين أجبرا قاصراً على الرذيلة

تحرير الأمير (دبي)

قضت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن 7 سنوات بحق رجل وامرأة أجبرا صبية في الخامسة عشرة من عمرها على ممارسة الرذيلة، وقد أدين كلاهما بتهمة الاتجار بالبشر.

كما حُكم على المتهم بسنة إضافية لقيامه بالاعتداء على الفتاة، بينما ستقضي شريكته 6 أشهر أخرى لقيامها بممارسة الدعارة، على أن يتم ترحيلهما عقب انقضاء مدة الحكم.

وتعود تفاصيل القضية وفق أوراق المحكمة ومدلولات النيابة إلى أن الزوجين جلبا فتاة مراهقة من بنجلاديش إلى دبي بعد أن قاما بتعديل بيانات العمر لتصبح 22 ثم حبساها في شقة بمنطقة المطينة، وضرباها ضرباً مبرحاً من أجل إجبارها على ممارسة الفاحشة مع رجال دون تمييز مقابل المال.

وقام رجال التحريات بشرطة دبي بتنظيم كمين بعد ورود معلومات موثوقة تفيد بوجود قاصر في شقة مشبوهة، وتم خلاله إلقاء القبض على المتهم الرئيس، 30 عاماً، وشريكته، 33 عاماً.

وقال الضابط المكلف بالضبط، إن الفتاة كانت في حالة يرثى لها إذ وجدناها تتحدث مع نفسها وتحدق في السقف تبكي وتضحك بنفس الوقت، ثم تسجد على الأرض للصلاة، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على جواز سفرها الذي تم تعديل عمرها فيه لتبدو أكبر سناً، كما تم القبض على امرأتين في نفس الشقة ،وحُكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الدعارة، وعدم إبلاغ الشرطة عن قضية الاتجار بالبشر والتستر.

واعترفت الشريكة أثناء استجوابها أن دورها اقتصر على جلب الفتاة إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكنها أنكرت تورطها في حبس الفتاة أوعملية الدعارة القسرية، موضحة أن الضحية أخبرتها خلال مكالمات هاتفية لاحقة بأنها تعرضت للاغتصاب من المتهم.

وكشف تقرير طبي من مستشفى راشد عن أن الفتاة تعاني مشاكل نفسية وأنها عرضة للنوبات، فيما قضت المحكمة على جميع المتورطين في القضية بالسجن المقرون بالإبعاد بعد الانتهاء من محكوميتهم على أن يتم استئناف الحكم بغضون أسبوعين.

ومن جهة أخرى، قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 7 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف درهم بحق متهم ضبطت بأمتعته 20 كجم من المخدرات المنقوعة في ملابسه، بعد إدانته بتهمة تهريب المخدرات.

ووفق شهادة ضابط الجمارك، أفاد بأن الرجل النيجري كان يتصرف بشكل غريب ومريب بعد وصوله إلى مطار دبي الدولي وحين تم تفتيش أمتعته، «أصبح متوتراً أكثر فيما زادت شكوكي حوله لذا بحثت فوجدت بعض البودرة البيضاء واشتبهت بأن الملابس الملونة والمغلفة بدقة بأكياس من البلاستيك الشفاف جداً متشبعة بالمخدرات، حيث أكدت الاختبارات والفحوص وجود كمية كبيرة من الميتامفيتامين».