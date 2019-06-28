شرطة أبوظبي تبحث التعاون التدريبي مع دائرة النقل البريطانية

أبوظبي (الاتحاد) بحثت شرطة أبوظبي ودائرة النقل البريطانية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التدريبية، وتأهيل الكوادر في مجال أمن الشحن الجوي.

وكان العميد عبدالنور عبدالله الشحي، مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، التقى في مكتبه روبرت ولسون، المدير الإقليمي لدائرة النقل البريطاني وبرفقته ممثل من السفارة البريطانية، ومدير إدارة أمن الطيران بشركة أبوظبي للمطارات، وممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

وحضر اللقاء العقيد سالم سعيد العامري، النائب للشؤون الإدارية لمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات.

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