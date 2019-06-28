مبادرة لتجديد المركبات منتهية الملكية

الشارقة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة توعوية مرورية بعنوان «السلامة المرورية هدفنا»، تدعو من خلالها ملاك المركبات لسرعة تجديد مركباتهم منتهية الملكية.

وقال الرائد محمد الشحي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تجديد المركبات، وفحصها، والتأكد من صلاحيتها أثناء السير على الطرقات، موضحاً أنه تم إعطاء مهلة خلال فترة التوعية، والتي تبدأ من تاريخ اليوم 27 يونيو، وحتى11 يوليو المقبل، لتجنب المخالفات.

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