الغضب الحارق

تحرير الأمير (دبي) قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شاب من جنسية دولة خليجية، يبلغ 32 عاماً، متهماً بتهديد والدته بتفجير منزلهم بأسطوانة غاز، وسرقة 23 ألف درهم وإتلاف سيارتين عمداً، ومحاولة حرق نفسه. وقالت الأم التي تنازلت عن حقوقها إن ابنها حضر إلى المنزل في إبريل الماضي برفقة صديق له، فطلبت من صديقه مغادرة المنزل، ما أثار غضب ابنها وجن جنونه فقام بتحطيم زجاج سيارتين إحداهما لشقيقته ثم حمل أسطوانة غاز مهدداً بتفجير الفيلا، ما أجبرهم على مغادرة المنزل وهم في حالة ذعر.

وأضافت: حين عدنا إلى الفيلا في اليوم الثاني وجدنا أبواب الفيلا مشرعة ومحتويات الغرف مبعثرة والخزنة مكسورة، فتبين اختفاء مبلغ 23 ألف درهم يعود لشقيقته. وأقر الابن في التحقيقات بقيامه بحرق نفسه وتحطيم زجاج السيارتين بمطرقة، مبرراً فعلته بأنه كان في ثورة غضب، لكنه نفى السرقة.

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