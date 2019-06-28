يستأجر عقاراً ويسكن في غيره

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم استأجر سكناً للإيجار، وقدم شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم لمالكه كضمان مالي مستحق، لكنه عدل عن هذا السكن واستأجر غيره، ونسي أن يلغي عقد الأول، أو يدفع قيمته.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم تعاقد واتفق مع المالك على استئجار وحدة سكنية للإقامة فيها بمبلغ مالي يقدر 150 ألف درهم يسددها على دفعات نهاية كل شهر.

إلا أن المتهم بعد أيام قليلة من تعاقده مع مالك البناية، وجد مسكناً آخر أفضل من الذي كان قد اختاره، فوقع عقده ووثقه، وسكن فيه دون تردد.

وبعد فترة زمنية، تذكر بأنه استأجر وحدة سكنية منذ مدة وسلّم مالك البناية شيكاً بالمبلغ المتفق عليه، ونسي الأمر، بينما كان المالك قد رفع شكوى في مركز الشرطة مرفقة ضده، وتم تحويل ملف القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بتعويض مالك البناية وتسوية النزاع القائم بين كل من المؤجر والمستأجر.

وطعن المتهم بحكم أول درجة ليتم تحويل القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي، واستمع قاضي المحكمة لأقوال المتهم، وقال له لماذا لم تقم بتسوية الأمر وحل النزاع بينك وبين المستأجر، فأجاب بأنه نسي أمر المسكن القديم، وطلب مهلة ليتسنى له عمل التسوية وحل المشكلة بينه وبين الشاكي، وعليه قرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم حتى يتم حسم مسألة النزاع القائم بين الطرفين بطلب المتهم، لجلسة يوم 3 يوليو.