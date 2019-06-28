سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس غينيا بيساو

بيساو (وام) قدم أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة سفير الدولة في كوناكري أوراق اعتماده إلى الرئيس خوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو سفيراً للدولة غير مقيم في بيساو.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لرئيس غينيا بيساو الذي حمله تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

ورحب رئيس غينيا بيساو بتعيين أحمد ناصر الخاجة سفيراً لدى بلاده، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله.

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