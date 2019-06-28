الشارقة (الاتحاد) اختتمت منطقة الشارقة الطبية أمس، حملتها للتوعية من الإنهاك الحراري والتي أطلقتها يوم الاثنين الماضي، واستهدفت خلالها نحو 2500 عامل في المواقع الإنشائية والأعمال التي تتطلب تواجدهم في أماكن مفتوحة.

وشملت الحملة تقديم العديد من الفحوصات الطبية للعمال وكذلك زيارات ميدانية ومحاضرات صحية وتوعوية تهدف لتعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وتشجيع الفئة المستهدفة والذين تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع ممارسات صحية سليمة لتجنب الوصول إلى مرحلة الإصابة.

ونظمت المنطقة أمس بفندق راديسون بلو الشارقة، حفل تكريم الجهات المشاركة والداعمة والمتطوعة في الحملة في عامها الحادي عشر تحت شعار «سلامتكم غايتنا» بمشاركة عده جهات منها القيادة العامة لشرطة الشارقة هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، هيئة تطوير معايير العمل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية الشارقة التعاونية وبلدية الشارقة، وعد من الجهات الخاصة. وحضر الفاعلية محمد عبد الله الزرعونى مدير منطقة الشارقة الطبية ومحمد عبد الرحمن الجروان مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية للشؤون الإدارية والفنية ومحمد جمعة المشغونى رئسي قسم الاتصال الحكومي بالمنطقة وعدد كبير من العاملين في المجال الصحي والجهات المشاركة والداعمة والمتطوعة والمساندة في الحملة.

وأشار محمد عبد الله الزرعوني إلى أن حملة الإنهاك الحراري استهدفت عدة مواقع إنشائية تضم أكثر من 2500 عامل تم توعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وإلقاء المحاضرات التثقيفية بعدة لغات العربية والإنجليزية والأردو لإيصال المعلومة الصحية لمختلف الجنسيات. وقال إن الفحوصات شملت لأول مرة الأمراض الجلدية للكشف عن صحة الجلد وتقديم العلاج والمراهم للحالات المصابة بالإضافة لفحوصات معدل قياس ضغط الدم والسكري والكشف عن صحة الفم والأسنان وتقديم المحاضرات والنشرات التوعوية والاستشارات الطبية وكافة مستلزمات واحتياجات الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى توزيع المياه والعصائر والألبان والفواكه وكافة مستلزمات النظافة الشخصية من فرش ومعاجين، بالإضافة إلى كريمات الوقاية من الحريق والهدايا العينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2500 عامل يستفيدون من حملة تجنب الإنهاك الحراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.