"صحة دبي" تطلق "شهادة الحاجة"

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الصحة بدبي أمس مشروع «شهادة الحاجة»، الذي يستهدف تعزيز وتنظيم حركة الاستثمار في القطاع الصحي في دبي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التخصصية التي نظمتها الهيئة لإطلاق المشروع بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة.

وتعد «شهادة الحاجة» أحد أهم الأساليب المتبعة في النظم الصحية العالمية المتقدمة، التي يتطلب توفرها لمنح تراخيص المنشآت الطبية، والتي يشترط أن تكون مبنية على دراسة علمية واقعية ودقيقة، وهو ما جعل هيئة الصحة بدبي تتبنى تنفيذ هذا النوع المتقدم من المشروعات، لمأسسة العمل في القطاع الصحي بشكل أكثر تطوراً.

وقال القطامي إن القطاع أصبح الآن من القطاعات الأسرع نمواً، بفضل الفرص المتنوعة التي توفرها دبي، وتكفلها حكومة دبي برعايتها وحزمة التسهيلات المميزة والمحفزة على الاستثمار، مؤكداً أن إمكانيات دبي ومكانتها وقدراتها هي التي جعلتها وجهة مفضلة لاستثمارات ورؤوس أموال المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي تعتز الهيئة بريادتها، وتقدر دورها في نماء القطاع الصحي وتطوره بهذا المستوى الرفيع الذي نشهده.

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