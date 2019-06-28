"شرطة دبي": حماية الأبناء من المؤثرات العقلية

دبي ( الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الثاني من احتفال شرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019، تقديم توعية لزوار مردف سيتي سنتر، حول سبل حماية الأبناء من براثن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والخدمات التي تقدمها كل جهة في سبيل دعم الأسر والأبناء المتعاطين للتعافي من الإدمان وعدم العودة إليه، إلى جانب تقديم توعية حول طرق تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية وذلك بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا... لا للمخدرات». وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تخصيص الوزارة لمنصة استشارات مجانية ومحاضرات توعوية بالصحة النفسية موضحاً أن الوزارة توفر خدمات علاج اضطرابات الإدمان، في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، وفق أحدث المعايير العالمية التخصصية، ويتم توفير الكوادر الطبية المتخصصة، مثل المعالجين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائيي العلاج المهني وغيرهم، ممن لهم دور أساسي في برامج العلاج والتأهيل وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية. وقدمت ميثاء المازم الاختصاصية الاجتماعية في مستشفى الأمل للصحة النفسية، مجموعة من الاستشارات إلى زوار منصة شرطة دبي في مردف سيتي سنتر، إلى جانب تقديم محاضرة حول إدمان الألعاب الإلكترونية، وأخرى حول وقاية الطلاب من التعاطي.