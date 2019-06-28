"شرطة أبوظبي": توعية بمخاطر المخدرات في "دلما مول"

أبوظبي (الاتحاد) عززت شرطة أبوظبي، التوعية للجمهور، بمخاطر المخدرات في جناحها بمركز دلما التجاري، في إطار فعاليات اليوم الدولي لمكافحة المخدرات 2019، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات». وركّزت التوعية على تنظيم محاضرات حول أضرار المخدرات، وتوزيع كتيبات إرشادية، للتحذير من الآثار السلبية الناجمة عن التعاطي، وكذلك البرامج التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، للوقاية من هذه الآفة، وتطويق مخاطرها.

واستهدفت الفعالية شرائح مختلفة من المجتمع، وتحديداً الأسر وذويهم، وحثت على غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء للتصدّي لآفة المخدرات، كما عززت المفاهيم التوعوية بأهمية العلاج الطوعي من الإدمان وتصويب سلوكيات الخاضعين للعلاج لدمجهم في المجتمع.

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