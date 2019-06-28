إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

بدأت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في حوض غرب 3 بمدينة زايد، ويتضمن المشروع هدم 100 مبنى قديم وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث المخطط العام للحوض بتصميم وتنفيذ أعمال إنشاء شبكة الطرق وكافة خدمات البنية التحتية، والتي تشمل شبكة الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ونظام الري ونظام تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أرصفة وممرات المشاة وإنارة الشوارع، وذلك لإجمالي عدد 100 قطعة أرض سكنية في حوض غرب 3.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين كافة الخدمات لخدمة السكان والمحافظة على جمال المظهر العام بالحوض من خلال إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط والمهجورة والمشوهة للمظهر العام، خاصة وأنه يقع على الطريق الرئيسي عند مدخل مدينة زايد. ويأتي المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبلدية ورؤية ورسالة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع. ودعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة. وتنفذ بلدية الظفرة مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية في مختلف مدن منطقة الظفرة لتوفير بنية تحتية متميزة وشبكة من الطرق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، حيث تحظى هذه المشاريع باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفي إطار تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبما يسهم في جعل إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في هذا المجال، وذلك في كافة المشاريع التي يتم تنفيذها. وتراعي هذه المشاريع تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده المنطقة والنمو السكاني وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية، وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن وتحقق له السعادة، وتقديم أرقى المعايير وفق أعلى درجات التميز.