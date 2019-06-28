خالد بن حمد آل خليفة: الإمارات سباقة في دعم الشباب العربي

المنامة (وام)

أكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات التي تعنى برعاية ودعم الشباب العربي واحتضان مواهبهم وإبداعهم، على الشكل الذي يساهم في استثمار الطاقات الشبابية وتوجهيها بالصورة الصحيحة التي تخدم شعوبهم ومجتمعاتهم.

وأوضح أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اتخذتا خطوات واضحة لدعم وتمكين الشباب في جميع المجالات، وذلك من إيمانهما الراسخ بأهمية احتضان الشباب لأنهم عماد الأوطان وثروتها.

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «حلول شبابية» التي تستضيفها مملكة البحرين بتنظيم من مركز الشباب العربي في الإمارات بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، وذلك بمركز المحرق الشبابي النموذجي بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي.

وأضاف: «إن احتضان مملكة البحرين للنسخة الثانية من مبادرة حلول شبابية والذي أطلقه مركز الشباب العربي يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين وما تتمتع به تلك العلاقات من تعاون وثيق في دعم مختلف المجالات والقطاعات بالدولة والذي ينعكس بصورة واضحة على مواصلة الجهود في تعزيز تلك العلاقات والتي من شأنها أن تنعكس على تطور ونماء المجتمع البحريني والإماراتي».

وأكد أن مملكة البحرين ودولة الإمارات اتخذتا خطوات واضحة لدعم وتمكين الشباب في جميع المجالات وذلك من إيمانهما الراسخ بأهمية احتضان الشباب لأنهم عماد الأوطان وثروتها.

من جانبها أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي على التعاون الشبابي الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والذي تجسد في العديد من البرامج الشبابية المتميزة والتي من بينها مبادرة حلول شبابية التي تعتبر من المبادرات الهامة لتقديم الشباب لحلول نابعة من أفكارهم للعديد من القضايا والعمل على تطبيقها بصورة متميزة.