الكيمياء والأحياء "دون ألغاز"

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم الأول من يوليو المقبل موعداً لانطلاق امتحانات الفترة التعويضية والتي تستهدف الطلبة الذين تغيبوا لظروف طارئة وبعذر مقبول عن امتحان أي مادة دراسية ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، كما تختتم الأحد المقبل امتحانات نهاية الفصل الثالث والعام الدراسي لطلبة الثاني عشر بالمسارين العام والمتقدم بأداء الامتحان في مادة «العلوم الصحية».

واعرب طلبة الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم عن رضاهم بمستوى أسئلة الامتحان بمادتي الأحياء والكيمياء يوم أمس.. واجمعوا على أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخرج معظمهم قبل الموعد المحدد للامتحان الذين أكدوا أنه جاء مخالفاً للتوقعات بصعوبته.

وأدى طلبة الثاني عشر المسار العام امتحان مادة الأحياء والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من أي ألغاز، وقال الطالب خالد عيسى الزعابي إن أسئلة أمتحان الأحياء جاءت في 5 صفحات تضمنت 15 سؤالا اختياريا بين إجابات متعددة وكلها متشابهة تقريبا، مضيفا بأن الأسئلة تضمنت نقاطا غير متوقعة لكن تم التغلب على الصعبة منها بقليل من التركيز.

وقال الطلاب عبدالله الحنطوبي وعلي حبيب ومحمد صالح أن جميع الطلبة راضون على أدائهم رغم تضمن الامتحان أسئلة تقيس المهارات واستخدام العقل.. وكانت التوقعات أن يكون الامتحان أصعب من ذلك ولكنه لبى كافة المستويات الطلابية..

وعبر طلبة المسار المتقدم عن رضاهم بمستوى امتحان مادة الكيمياء، وجاءت الأسئلة في متناول الطالب المتوسط، والسؤال الذي كان غير مفهوم تم تصحيحه من قبل الموجه وتم التوصل إلى حل السؤال، وتم التركيز على ما درسه الطلبة خلال الفصل الثالث بنسبة 90%، و10% تقريباً على الفصل الثاني.

واجمع الطلبة أن الامتحان فاق توقعاتهم وكان هناك تخوف من أن يكون صعبا، وقال خليفة الحارثي وكريم يوسف وعبدالرحمن على وسعد حازم أن أسئلة الكيمياء جاءت سهلت وفي 7 صفحات منها 4 صفحات «تحويط» أو اختيار بين عدد متعدد من الإجابات، إضافة إلى الأسئلة الكتابية والتي كان بها بعض الصعوبة وتم الإجابة عنها.

أسبوع آخر «مريح» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اختتم طلاب الثاني عشر أسبوعهم الثاني في ماراثون امتحانات الفصل الدراسي 2019 بارتياح وهدوء ساد اللجان الامتحانية بتعليمية رأس الخيمة.

وتقدم طلاب الثاني عشر العام أمس لاختبار مادة الأحياء، بينما خاض نظراؤهم في المسار المتقدم اختبار مادة الكيمياء، واصفين الأسئلة في المادتين بالجيدة وفي متناول الطالب المتوسط.

بالمقابل لم تكن حظوظ طلاب العاشر جيدة على حد تعبيرهم خصوصاً مع صعوبة مادة الكيمياء التي وصفوها بالختام غير السعيد. وأبدى موجهو ومعلمو تلك المواد أن النتائج المتوقعة ستكون جيدة جداً لطلاب الثاني عشر، لما تميزت به الأوراق الامتحانية من وضوح وتوافقها مع مستويات المتقدمين.

وأشار موجهو المادتين إلى أن إدارة الامتحانات «الكنترول» تابعت اللجان الامتحانية الخاصة بطلاب تلك المراحل ولم يتلقوا شكاوى تذكر باستثناء مادة الكيمياء في الصف العاشر.

من جهة أخرى احتفلت «مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية» في رأس الخيمة بتخريج 174 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019 في حفلين منفصلين للطلاب والطالبات على مسرح جمعية المعلمين.

وأعربت سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على دعم سموه الكبير والمستمر للمدارس الخيرية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز التقدم الحضاري. وتقدمت بالشكر والتقدير لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لحرصهما الشديد على وضع أبناء وخريجي المدارس الخيرية في المقدمة دائماً.

من جهتهم، عبر الطلاب والطالبات الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لدعم سموه لهم لإكمال مشوارهم التعليمي، وزرع الأمل فيهم لبناء مستقبلهم.